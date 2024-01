Assenteismo al Comune di Foggia, dopo 8 anni il reato va in prescrizione: "Estinto"

"Reati estinti per intervenuta prescrizione". Finisce così la vicenda giudiziaria di 24 dipendenti 'assenteisti' del Comune di Foggia, tutti in servizio presso il medesimo ufficio, nella sede di via Sant’Alfonso de Liguori, accusati di truffa aggravata. Un solo indagato ha rinunciato alla prescrizione e andrà avanti col processo.

Il dispositivo di sentenza è stato emesso nella giornata di ieri, 9 gennaio 2024, dalla giudice Simona Giuliani del Tribunale di Foggia. Il reato è stato dichiarato prescritto (per il reato di truffa il termine è fissato a 7 anni e mezzo) per Raffaele Abbatescianni, Aldo Ciavarella, Giuseppe Ciociola, Filippo Di Franco, Alessandra Grosso, Luigia Rita Nigri, Nicola Orlando, Matteo Palmieri, Raffaele Palumbo, Giovanni Signorello, Antonio Stanchi, Leonilde Carmen Celentano, Pasquale Di Paola, Luigi La Manna, Angelo Mascariello, Francesco Pilla, Maria Antonietta Ricci, Francesco Stramaglia, Raffaele D’Agrosa, Michele Mucciarone, Carmela D’Onofrio, Giovanni Perna, Silvia Emanuela Caiafa, Patrizia Colecchia. La motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

I fatti constati risalgono al periodo compreso tra febbraio e aprile 2015, mesi durante i quali il Comune di Foggia sarebbe stato frodato, secondo l'accusa, per circa 23mila euro, ovvero denaro percepito senza la reale controparte lavorativa. I profili variano da poche decine di euro a cifre più consistenti pari a intere mensilità. Al centro delle indagini dei carabinieri - avviate dalla denuncia presentata da Giuseppe Mainiero, allora capogruppo di Fratelli D’Italia in Consiglio comunale - gli uffici del Servizio Integrato Attività Economiche, ex Uma e Protezione Civile del Comune in Viale Sant’Alfonso Maria De Liguori del Comune di Foggia.

L'operazione dei carabinieri scattò nel maggio 2016 e un anno dopo partì il processo rallentato da vizi procedurali, rinvii e lo stop alle udienze imposto dal Covid.