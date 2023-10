Premio Internazionale Padre Pio da Pietrelcina al foggiano Giovanni Ippolito

Giunto alla sua 22esima edizione, il Premio Padre Pio ha come scopo la 'sensibilizzazione del territorio ad una cultura dell'accoglienza e della solidarietà verso i sofferenti, i poveri e gli emarginati' e il tema conduttore di questa XXII edizione è stata 'La disabilità una ricchezza per tutti'.

Tra i diversi premiati di questa edizione c'è stato il foggiano Giovanni Ippolito, psicoterapeuta della Polizia di Stato, ideatore ideatore insieme al dottor Giovanni Caputo della Terapia Multisistemica in Acqua, metodo Caputo Ippolito per bambini diversamente abili. Ma è stato anche ideatore, promotore e supervisore di numerosi progetti finalizzati a migliorare la vita dei bambini e ragazzi diversamente abili, con disturbo dello spettro autistico, disturbi relazionali e comportamentali. Ha ideato e realizzato insieme alla dr.ssa Sanità Maria Lucia Ippolito e dr.ssa Maria Michela Gambatesa il racconto didattico “Calimero e l’amico speciale”. Favola realizzata per migliorare l’integrazione dei bambini con autismo nella scuola e i tutti gli ambienti sociali

Come psicologo della Polizia oggi dirige la II Divisione del Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità che si occupa di attività di prevenzione del disagio degli operatori di Polizia e di Psicologia dell’Emergenza per tutto il territorio nazionale. Già fortemente impegnato in diverse attività di prevenzione contrasto alla pedofilia, ai maltrattamenti, alle lesioni in danno di minori, al bullismo, al cyberbullismo e di informazione sui rischi di internet, alle dipendenze patologiche, alla violenza di genere è stato promotore di molteplici attività di prevenzione sulle dipendenze patologiche, l’uso corretto di internet, la violenza domestica. Ha ideato insieme alla dr.ssa Maria Michela Gambatesa un’attività di prevenzione sull’abuso su minori attraverso l’uso di immagini appositamente realizzate attraverso una tecnica definita V.i.e.p.i (verbalizzazione involontaria evocata per immagini) che ha permesso di aiutare alcuni minori a rompere il muro del silenzio e denunciare ciò che gli accadeva. Inoltre ha realizzato a Foggia numerose attività di prevenzione nelle scuole relativamente, all’alcolismo, all’uso di droghe, educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale, uso corretto di internet, dipendenza dal gioco.

Il Comitato organizzatore ha inteso conferire tale premio al dottor Ippolito in virtù dell’impegno sociale e professionale speso nei confronti delle persone svantaggiate. “Il Dono-Premio, che gli stato consegnato ieri pomeriggio durante una cerimonia al Palavetro di Pietrelcina, è un riconoscimento di quei segni concreti di testimonianza umana, culturale e cristiana che uomini e donne, a vario titolo, hanno saputo donare, attraverso la missione delle loro professioni o del loro impegno, illuminando la vita di coloro che hanno incontrato”.

Tra i premiati anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Rosario Errico, regista, Giampaolo Rossi, direttore generale Rai, Maurizio Casagrande, attore, Giuseppe Trapanese, medico, Giancarlo Molinario, imprenditore e Rosario Vecchioni, maestro pasticciere.