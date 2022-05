Scontro tra ultraleggeri nei cieli di Puglia, un morto e un ferito grave: erano partiti dal Gargano

Tragedia nei cieli di Puglia, dove due ultraleggeri sono entrati in collisione in volo: uno è precipitato in agro di Trani, l’altro è stato costretto ad un atterraggio di fortuna. Entrambi i velivoli sarebbero partiti dal Gargano, dall’aviosuperficie di San Giovanni Rotondo, ed erano diretti a Lecce. Il primo bilancio, parziale, è di un morto e di un ferito grave: Al momento non si conoscono le generalità dei soggetti coinvolti ma si tratterebbe di turisti dell'Emilia Romagna. Sul posto, attivati insieme alla macchina dei soccorsi, le forze di polizia per le indagini del caso e i vigili del fuoco che hanno liberato vittima e feriti dalle lamiere. Seguono aggiornamenti.