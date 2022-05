Scontro in volo, precipita ultraleggero in Puglia. Morti due coniugi, ferito secondo pilota: erano partiti dal Gargano

Tragedia nei cieli di Puglia, dove due ultraleggeri sono entrati in collisione in volo: uno è precipitato in agro di Trani, l’altro è stato costretto ad un atterraggio di fortuna. Entrambi i velivoli sarebbero partiti dal Gargano, dall’aviosuperficie di San Giovanni Rotondo, ed erano diretti a Lecce.

Nell’impatto al suolo hanno perso la vita due persone: si tratta di un uomo e una donna, marito e moglie di Ravenna. Ferito il pilota del secondo velivolo, costretto ad un atterraggio di emergenza: è ricoverato all’ospedale ‘Bonomo’ di Andria Sul posto, attivati insieme alla macchina dei soccorsi, le forze di polizia per le indagini del caso e i vigili del fuoco che hanno liberato vittima e feriti dalle lamiere. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo.

Aggiornato alle 14.50