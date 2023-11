Mangiano al ristorante giapponese, escono per fumare e scappano senza pagare

E' accaduto questo pomeriggio in un ristorante a Piazza Padre Pio. Due donne, dopo aver consumato il pranzo si sono allontanate dal locale senza pagare il conto. Ma non avevano preso in considerazione le telecamere di videosorveglianza

Il sushi ormai di moda, con formula 'All you can eat', a pranzo, ha un costo di 19,90 € circa. Ma evidentemente erano troppi per le due donne che questa mattina, intorno alle 15 (l'orario del video delle telecamere è avanti di un'ora), dopo aver consumato il pranzo sono uscite fuori dal locale per fumare. Prima una, poi l'altra, con nonchalance, si sono allontanate "dimenticando" di pagare il conto. Quando i proprietari del ristorante giapponese si sono accorti che al tavolo non tornava più nessuno hanno visionato le telecamere di videosorveglianza attorno all'attività e hanno potuto ammirare la scenetta tragicomica di queste due donne - neanche troppo giovani per essere giustificate dalla bravata adolescenziale - si allontanavano convinte di averla fatta franca.