Alberi potati drasticamente in città, a rischio nidi uova e nidiacei: "E' uno scempio"

Piercarlo Rossi, presidente dell'associazione Ornicoltori di Capitanata, denuncia il sistema di potatura in atto a Foggia e l'attività di squadre, "organizzate di tutto punto, intente a capitozzare o ad una potatura sommaria degli alberi, tutto questo a metà giugno, alle soglie del solstizio d'estate, mentre è già iniziata, da tempo la fase vegetativa degli alberi, perciò potarli drasticamente, come è stato fatto, è un grave stress per le piante, le quali soffrono enormemente" spiega.

L'associazione Ornicoltori di Capitanata, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani, impegnata da sempre nella tutela del benessere animale, sia in ambiente controllato che in un contesto molto più precario come quello naturale, "è molto preoccupata per il destino dei nidi uova e nidiacei, di varie specie ornitiche locali, che nel mese di giugno sono nel pieno della stagione riproduttiva. Molte sono le specie in piena attività, come ad esempio il cardellino (Carduelis carduelis), il verdone (Chloris Chloris) il verzellino (Serinus Serinus), l'occhiocotto (Sylvia Melanocephala) il colombaccio (Columba Palumbus ) e molte altre ogni anno devono affrontare varie insidie, come i temuti predatori naturali come la gazza, vari corvidi, taccole e ghiandaie che ne falcidiano intere nidiate, l'uso non sempre approfondito dei pesticidi e per finire la diminuzione, alcune volte precedenti, dei siti di foraggiamento".

Per Piercarlo Rossi, "fra le competenze di chi è preposto a gestire una città come Foggia vi dovrebbe essere un po' di senso compiuto con le varie esigenze naturalistiche, poiché le città non sono luoghi esenti dal rispetto dei diritti delle creature non umane". Il presidente dell'associazione chiede l'intervento dei Carabinieri forestali.