Niente lavori e container chiuso, a 100 giorni dal furto alle Poste c'è un solo camper: "Non è più tollerabile"

Da oltre 100 giorni, per l'esattezza da tre mesi e mezzo, San Marco in Lamis non ha un ufficio postale con tutti i servizi.

In Piazza Europa dal 14 febbraio ci si arrangia con l'ufficio postale mobile, mentre il container autorizzato il 5 aprile e installato alcune settimane fa, non è ancora stato attivato.

In paese è ancora viva l'immagine della enorme fenditura provocata dell'escavatore con cui la notte del 1° febbraio i malviventi hanno abbattuto lo sportello Atm con l'intento, riuscito, di portare via la cassaforte del caveau con dentro 500mila euro.

Ad ogni buon conto, i servizi offerti da Poste Italiane con il camper sono minimi: per le operazioni più importanti ci si rivolge agli uffici postali dei vicini comuni di San Giovanni Rotondo e di Rignano Garganico. Alcuni dipendenti sono stati dislocati in questi uffici, altri a San Nicandro Garganico.

I disagi sono evidenti. L'innalzamento delle temperature sta provocando più di un mugugno tra gli utenti: "I miei concittadini sono sotto al sole e senza refrigerio" evidenzia in premessa il sindaco Michele Merla, che a Foggiatoday si dice arrabbiato per più di un motivo, a partire dalla mancata attivazione del container.

Peggio ancora, dei lavori di ristrutturazione non c'è traccia. "Stiamo ancora aspettando che comincino" tuona il sindaco Michele Merla.

En passant, fa notare il perdurare delle criticità anche al consigliere regionale Napoleone Cera, che il 4 aprile scorso aveva riferito della nota con cui il direttore di filiale Francesco Odierno, in risposta alle richieste di chiarimenti del 12 febbraio, annunciava che tra fine aprile e inizio maggio sarebbe stato installato un container "per poter garantire un servizio di maggior comodità alla cittadinanza" e che a tal fine sarebbe stata richiesta l'autorizzazione di suolo pubblico.

In quella stessa comunicazione il manager di Poste Italiane aveva specificato che i lavori di ripristino dell'attuale sede - la cui tempistica sarebbe stata di circa due mesi salvo imprevisti - avrebbero compreso gli interventi previsti nell'ambito del progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale i cui dettagli sarebbero stati illustrati al primo cittadino nell'imminenza dell'inizio dei lavori.

Intanto il Comune di San Marco in Lamis attende la richiesta di autorizzazione per i lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale danneggiato durante l'assalto da film. A confermarlo è il sindaco stesso: "Finora il container non è stato aperto e i lavori non sono cominciati. Pretendiamo rispetto, non è più tollerabile" chiosa Michele Merla.