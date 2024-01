Sindaca sul 118 a Borgo Incoronata: "Resta dov'è, installeremo telecamere migliori e cerchiamo parcheggi sicuri"

Botta e risposta sulla nostra pagina Fb tra la sindaca Maria Aida Episcopo e i lettori che hanno preso parte al dibattito mai domo sulle criticità della postazione del 118 di Borgo Incoronata, in particolar modo su quelle che riguarderebbero la salubrità e la sicurezza dell'edificio, che il primo cittadino assicura essere a norma, nonostante uno degli interlocutori le avesse evidenziato la caduta di calcinacci: "L'edificio che accoglie il 118 è stato ristrutturato da poco, ed è assolutamente ampio e dignitoso. Ci sono anche vari ambienti a disposizione. Non guardiole e bugigattoli" la precisazione.

Sull'ondata di furti che hanno piegato gli operatori del 118 in servizio, ma anche sugli atti vandalici alle auto dei soccorritori, Maria Aida Episcopo spiega: "I furti sono percentualmente elevati in tutta la provincia, dati alla mano, purtroppo. Installeremo telecamere migliori e con i sacerdoti del Santuario stiamo cercando parcheggi auto più sicuri".

Invece, sull'eventualità di uno spostamento a Carapelle, dove il sindaco Umberto Di Michele ha messo a disposizione della Asl Foggia dei locali, Episcopo ha garantito che non lo permetterà: "Quel presidio è nato proprio per quella borgata, vogliamo che rimanga per i residenti e per i pellegrini del santuario. Quindi per dare dignità alla borgata, non per toglierla".

Sulla questione, inoltra, la sindaca di Foggia - "energica con chi strumentalizza i fatti" - va oltre: "I lavoratori fuori sede, presenti in tutti i paesi, devono chiedere la mobilità interna, non mirare a far sopprimere le sedi. La proposta di Carapelle - inaccettabile e che leggete - significa decretare la chiusura del presidio al borgo. Incoronata è Foggia. Abbiamo previsto persino una delega assessorile dedicata alle borgate".

