Salve Foggia Today. È da una settimana che questa poltrona giace al centro di una strada continuamente percorsa da automobili. E' stata messa lì a copertura di un tombino scoperto. Segnalazione già fatta alle autorità competenti. È a dir poco vergognoso. Per non parlare della pericolosità. È proprio vero che in questa città la sfida più grande è il senso di responsabilità.