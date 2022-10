Sparatoria a Cesinali, 31enne ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia: indagati 5 agenti

Sono cinque gli agenti di polizia indagati per la morte di Giovanni Rinaldi, 31enne cerignolano morto nello scontro a fuoco con la polizia avvenuto a Cesinali nell'Avellinese, dove una banda pugliese programmava un assalto a portavalori. Lo riporta AvellinoToday: secondo la versione della Questura di Avellino, gli agenti avrebbero agito per legittima difesa, rispondendo al fuoco della banda. Ovviamente, trattasi di un atto dovuto per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.

Il 13 ottobre, lo ricordiamo, i rapinatori, tutti pugliesi, si preparavano a mettere a segno un colpo con assalto a un portavalori dell'istituto di vigilanza Cosmopol di Avellino, allorquando sono stati intercettati dalla polizia, con la collaborazione dei carabinieri. Ne scaturiva un conflitto a fuoco, al termine del quale uno dei malviventi veniva ucciso e altri tre arrestati. Rinaldi è stato trovato morto sul sedile posteriore della jeep bianca ferma lungo i binari del territorio di Villa San Nicola, frazione di Cesinali. Nelle vetture erano presenti armi e materiale d'assalto: kalashnikov, munizioni, vernice e perfino granate.