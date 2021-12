Con un coltello minaccia di uccidersi in strada: uomo salvato dalla polizia

Impugna un coltello e minaccia di farla finita in strada. Attimi di panico, ieri mattina, a San Severo.

Il fatto è successo intorno alle 8, quando in una via del centro cittadino un uomo sulla cinquantina, armato di un coltello, minacciava di suicidarsi in strada. Immediato l’intervento di una ‘Volante’ del commissariato: i poliziotti, dopo aver tentato invano di convincere l’uomo a lasciar cadere il coltello, hanno approfittato di un attimo di distrazione dello stesso, per bloccargli il braccio e disarmarlo.

Sventato l’atto insano, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il 50enne, in attesa dell’intervento del personale del 118 che ha provveduto a condurre l’uomo in ospedale per le cure del caso.