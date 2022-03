Polizia stradale in cattedra, 100 studenti a lezione di sicurezza: "Educhiamo gli alunni alla consapevolezza"

La polizia stradale sale in cattedra al liceo ‘Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide’ di Manfredonia. Cento gli studenti incontrati dagli agenti, coordinati dal comandante della polizia stradale di Vieste, Matteo Taronna, la cui presenza era stata richiesta dall’istituto.

“Noi giovani patentati - ha spiegato un alunno - non siamo pienamente consapevoli che l’auto può essere all’improvviso una macchina pericolosa per sé stessi e per gli altri. Dall’incontro ho capito ancora meglio l’importanza della cintura di sicurezza e del casco ben allacciato per la moto”. L’educazione stradale è una delle priorità su cui la scuola lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada.

“Si tratta di educare gli alunni a una cittadinanza consapevole - sottolinea il prof. Domenico Facciorusso - finalizzata all’interiorizzazione di valori che portano a assumere forme di convivenza responsabili e costruttive”. Il riferimento è al muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale. Buona parte degli incidenti, infatti, si verifica per imprudenza o per ignoranza riguardo le regole stradali.

Nel primo incontro sono intervenuti, oltre al comandante Taronna, anche il vice ispettore Gaetano Lanave e il sovrintendente capo Sergio Bruno. “Avere la polizia stradale a scuola - sostiene il referente progettuale prof. Facciorusso - è importante per pervenire non solo le sanzioni ma soprattutto gli incidenti”. Il percorso scolastico prevede altri incontri inerenti il bere consapevole e l’uso di droghe che mettono a rischiò la vita propria e altrui. L’uso dell alcol alla guida, secondo il Ministero della salute, è purtroppo la prima causa di morte per i giovani. Tutto ciò avvalora la scelta del parlarne anche a scuola.