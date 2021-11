Sette cagnolini abbandonati al gelo in A14: polizia salva la cucciolata, si cercano famiglie pronte all'affido

Sette cuccioli abbandonati in A14. La cucciolata è stata notata e tratta in salvo, nel tardo pomeriggio di ieri, dalla polizia stradale, nei pressi dell’area di servizio ‘Torrefantine est’, in agro di Chieuti.

A notare i cuccioli erano stati alcuni avventori del bar; il personale in servizio nella struttura ha poi lanciato l’allarme al Centro operativo della polizia stradale di Pescara. Una situazione particolare da gestire per gli agenti della Sottosezione di Vasto Sud: sette cagnolini, di circa 10 giorni, affamati e bisognosi di cure.

Abbandonati com’erano alle intemperie, i cuccioli erano destinati ad una brutta fine, se non avessero ricevuto il soccorso necessario. Attivato il servizio veterinario della Asl di Foggia, i cuccioli sono stati visitati, rifocillati e affidati ai responsabili dell’Enpa di Torremaggiore, che se ne farà carico, cercando anche di affidarli a famiglie disponibili.