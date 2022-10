"Non facciamo soltanto multe". Il comandante della polizia locale di San Giovanni Rotondo: "Risultati ragguardevoli"

In un lungo testo inviato all’assessore della Polizia Locale Giuseppe Siena e al sindaco Michele Crisetti, Il comandante della Polizia Locale riferisce del report sull’attività svolta nel 2022.

Prima ancora, il dottore Giusepep Bramante, ha evidenziato tutti gli aspetti che competono al Comando, una serie di funzioni nell’ambito del territorio così come previsto dalla legge: "Tali criticità inducono nella pubblica opinione, una diversa veduta della Polizia Locale che non conosce la nostra funzione che è quella anche di “armonizzatori delle relazioni cittadine”, di “angeli della protezione e difesa”, mettendo in evidenza il nostro lavoro solo per le “multe” lasciate sul parabrezza. Nonostante tutto, siamo riusciti a raggiungere ragguardevoli risultati".

In materia ambientale sono stati accertati 40 verbali - abbandono “selvaggio di rifiuti e/o conferimento in difformità dell’ordinanza sindacale 89/2020 - e ben otto verbali in violazione del D.l. 221/2021- D.l. 52/21 (abbandono di rifiuti speciali). E ancora, sono stati eseguiti controlli nelle aree verdi e nelle piazze, frequentati da conduttori di animaili domestici per i loro bisogni, "irrispettosi delle regole". Da tali attività sono scaturiti cinque verbali per violazione dell’art.21 e 23 del Regolamento di Polizia Urbana.

E ancora, sono stati compiuti accertamenti diretti a verificare che il manto erboso sia tenuto ad una altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di deposito di rifiuti, nonché di cattive condizioni di igiene. Hanno prodotto l’elevazione di 14 verbali. Nell'area internazionale del Convento dei Cappuccini sono stati accertati e contestati dieci verbali per la violazione dell’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana (divieto di accattonaggio). I comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere sono stati otto. Dodici gli ordini di allontanamento.

Per quanto riguarda iI controllo diretto a prevenire e a reprimere le violazioni dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, compreso il commercio delle aree mercatali e del commercio ambulante, sono stati accertati 18 verbali e sequestri amministrativi applicati sono stati 12. Invece, in merito ai controlli alla circolazione veicolare e pedonale, con attività repressiva, sono stati accertati 5.550 verbali. Tremila le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada rilevate attraverso gli autovelox. Cinquanta gli incidenti stradali rilevati trenta Cnr di polizia giudiziaria, sette denunce/querele, tredici deleghe per le indagini, dieci deferimenti all'autorità giudiziaria nel settore della edilizia, dieci interventi per tso/aso, venticinque memorie difensive, 864 atti giudiziari notificati.

"Stiamo lavorando, inoltre, ad una maggiore e importante sinergia con altra forza di polizia, al fine di essere ancor più incisivi durante i controlli agli Ncc, alle aree di parcheggio, accattonaggio e non meno importante è quello di far percepire e garantire alla cittadinanza un contesto sociale sicuro, rispettoso della legalità, ergo, un sistema integrato di difesa e tutela del territorio".