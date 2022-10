A Orta Nova la polizia locale non fa sconti: raffica di verbali e sanzioni

Sette cantieri su dieci controllati a Orta Nova non avevano l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. E' quanto scoperto dalla polizia locale nel corso di servizi finalizzati alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico. I cantieri, alla data del controllo, non avevano corrisposto nemmeno la tassa di occupazione del suolo pubblico nella loro totalità per oltre 6mila euro. La polizia locale ricorda che le istanze di occupazione di suolo pubblico vanno presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione e che il suolo pubblico non può essere occupato fino al ritiro dell’apposita autorizzazione finale.

Nelle settimane scorse, invece, a seguito di due interventi eseguiti tra il 15 ed il 20 settembre, gli agenti della polizia locale hanno elevato due sanzioni di importo pari a 1.600 euro ai proprietari di due fondi agricoli per aver appiccato il fuoco a scarti vegetali che rendevano, con le loro esalazioni, l'aria irrespirabile in buona parte del centro abitato. Pur essendo una competenza principale di polizia provinciale e carabinieri forestali, la polizia locale del posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuta elevando le relative sanzioni e notificandole ai responsabili.

Sei giorni fa, invece, sono stati elevati due verbali per il non corretto conferimento dei rifiuti. Dal mese di giugno sono oltre 80 i verbali elevati per tale violazione.