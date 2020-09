Sirene e lampeggianti della polizia a Foggia: 'staffetta' per una delicata consegna di farmaci anti-covid al 'D'Avanzo'

'Staffetta' della polizia per trasportare un carico di farmaci anti-Covid a Foggia.

Con sirene e lampeggianti, gli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Foggia hanno effettuato la delicata consegna destinata al reparto di 'Rianimazione Covid' del plesso ospedaliero 'Colonnello D'Avanzo'. La consegna del plico è avvenuta alle 20.

Il carico è arrivato scortato dagli agenti della polizia autostradale che hanno 'staffettato' il carico fino a destinazione. I farmaci, secondo quanto accertato, erano partiti con un volo da Roma per atterrare all'aeroporto di Bari.

Nel capoluogo pugliese, quindi, i medicinali sono stati presi in consegna dai poliziotti che, data l'importanza della merce, ne hanno garantito la consegnata pressocchè immediata e in piena sicurezza. L'attività rientra nei compiti di specialità della polizia stradale, oltre a quanto già garantito nelle attività quotidiane, finalizzate al contrasto dei reati e alla sicurezza in ambito stradale.