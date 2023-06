Infrazioni e reati vari al Policlinico di Foggia: ecco perché sono cambiate le regole della viabilità interna

Sarà in vigore da domani il nuovo regolamento relativo alla viabilità interna del Policlinico di Foggia, in seguito ad alcune modifiche apportate per la necessità di salvaguardare l'incolumità e il benessere dei pazienti nonché il patrimonio individuale e aziendale. Alla base delle modifiche ci sono diversi episodi accaduti all'interno della struttura: "È di pubblico dominio il fatto che il Policlinico di Foggia sia stato teatro di infrazioni e reati vari, dipesi, anche, dall’accesso incontrollato di qualunque veicolo all’interno delle aree Aziendali. Il perpetrarsi di queste fattispecie ha reso vulnerabile il servizio preposto alla salvaguardia degli interessi degli stakeholders e ha indotto questa Direzione a cambiare approccio in tema di viabilità interna", si legge in una nota del Policlinico.

L’accesso veicolare alle aree Aziendali sarà consentito solo ai possessori dei pass rilasciati dall’Azienda, cosa che avviene in tutti gli Ospedali d’Italia. Ciò non significa che i cittadini non potranno entrare all’interno del perimetro ospedaliero. Infatti, tali disposizioni prevedono n.3 parcheggi per l’utenza esterna ed interna. I cittadini, infatti, potranno usufruire di parcheggi moderni, facilmente raggiungibili, ben distribuiti nelle aree limitrofe al Policlinico e ubicati a breve distanza dagli edifici ospedalieri.

Per i cittadini che devono raggiungere in urgenza il Pronto Soccorso è stato predisposto un varco specifico dedicato alle situazioni di emergenza. Resta ferma l’attenzione della Direzione alle primarie esigenze dei cittadini-utenti con fragilità e/o gravissimi problemi di salute ai quali sono già state destinate all’interno dell’area ospedaliera parcheggi dedicati (oncologici, radioterapici, dializzati, talassemici e pazienti in riabilitazione motoria) e certamente non mancherà l’adeguata sensibilità di fronte a problematiche ultronee.