A San Menaio non sgorga più acqua dalla fontana del refrigerio: "Cancellato un simbolo"

Turisti e vacanzieri di San Menaio amareggiati per la decisione - pare per motivi igienici - assunta dal Comune di Vico del Gargano di chiudere la fontana situata di fronte all'Hotel Sole. Sarebbe stata chiusa per un utilizzo improprio, ossia perché sarebbero stati riscontrati casi in cui le persone ne approfittavano per lavare capelli o costumi. Michele D'Errico, amministratore della pagina Facebook 'La voce di San Menaio', è invece convinto che le motivazioni siano ben altre: "E' stato più semplice far chiudere la fontana in questione che ripulire le caditoie che raccoglievano le acque piovane e anche della fontana".

Per D'Errico - che ha proposto l'installazione di un rubinetto a pulsante, si tratta di una decisione inappropriata: "Dal 1938 - anno in cui venne realizzata - nessuno pensò mai di chiuderla, ma oggi lei, dopo quasi un secolo. è riuscito a farlo. La fontana era molto apprezzata da tutti i turisti del posto oltre che un punto di refrigerio durante la calura estiva per bambini ed anziani".

Sconcertati i frequentatori della nota località turistica, dove il fumettista Andrea Pazienza amava trascorrere le giornate estive: "Sì, cancelliamo un altro simbolo dopo il muretto (ndr davanti alla stazione)". Così Rocco: "Sicuramente le persone facevano uso improprio ma dobbiamo dire le fontane sono molto utile specialmente d'estate per refrigerarsi i bambini e le persone adulti speriamo che il sindaco ci ripensi".

Qualcuno ne approfitta per sollevare il problema parcheggi: "Vengo a San Menaio dal1968 ed ho sempre utilizzato quella fontanella molto utile per il ristoro prima della risalita a casa... Non ho mai visto persone farne un uso improprio. Stiamo cercando scuse.. È ora di fare qualcosa in più per San Menaio dimenticata da anni! È ora ormai anche di pensare ad un parcheggio nei pressi della buca del carbonaro.. Noi residenti non sappiamo dove parcheggiare le macchine".

Qualcuno ammette che ci si puliva i piedi dalla sabbia, ma esclude che fosse utilizzate per altri scopi. In buona sostanza la decisione non è piaciuta.