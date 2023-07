Rodi Garganico è bellissima, i modi del sindaco meno

A Rodi Garganico se la son presa eccome. Così tanto che il sindaco Carmine D’Anelli ha deciso di alzare la cornetta e di chiamare il sottoscritto, direttore responsabile di Foggiatoday, per precisare, con toni perentori, a tratti offensivi quando ha espressamente sostenuto che siamo dei “fanatici presuntuosi”, che l’ordinanza di divieto di balneazione del 17 luglio riguardasse Lido del Sole e non Rodi Garganico. Che peraltro è esattamente quello che abbiamo riportato nel nostro articolo. Ma tant’è.

“Lei si beccherà una querela, gliela faccio stamattina stesso”. Se questa frase, visto il contesto, non suona come un’intimidazione, allora è una notizia o semplicemente una gentilezza che il primo cittadino mi ha fatto perché alla notifica dell’atto non mi venga un coccolone. Tuttavia sarei curioso di conoscere il nome dell’avvocato che si disturberebbe per questioni come queste, di lana caprina.

A proposito di “Non è Rodi ma è Lido del Sole”, probabilmente, se la mettiamo in questi termini, non ha tutti i torti quel lettore che sotto ad un post del capo dell’opposizione Michele Azzellino, ha commentato così la vicenda: “Piuttosto che cercare di nascondere un problema sotto gli occhi di tutti, perché non vi adoperate per la risoluzione del problema? Mi sembra che Lido del Sole sia comune di Rodi Garganico o sbaglio? Cosa state facendo per questo territorio, oltre a riscuotere Imu,Tari etc etc?”.

Ora, al netto di tutto, del divieto di balneazione in uno specchio d’acqua di poche decine di metri di Lido del Sole, delle cubomeduse e del rischio cianobatteri sul Gargano, situazione che preoccupa un po’ tutti - albergatori, lavoratori e consumatori - a Rodi si sta che è una meraviglia. Il Porto Turistico - fiore all’occhiello della cittadina garganica – fa decisamente da traino all’intera città. L’acqua è buona e al momento non c’è alcun rischio per la salute dei bagnanti. Il posto è carino, ci sono tramonti mozzafiato, si mangia anche bene e il clima è perfetto per trascorrere le vacanze estive.

Ca va sans dire, che basta pubblicare un atto pubblico – evidentemente scomodo – che si mette in moto uno strano meccanismo - da un lato certamente positivo quando con orgoglio si rivendica l’appartenenza alla propria terra fino a difenderla a spada tratta - ma dagli effetti nocivi laddove qualcuno potrebbe ritenere che per il quieto vivere vada tenuta nascosta la polvere sotto al tappeto.

Alla fine della fiera, caro sindaco, io a Ibiza non ci sono mai andato, nemmeno quando ho avuto l’opportunità di farlo. Quindi, mi dispiace, ma non raccoglierò il suo invito. Quest’estate resterò qui, sul Gargano, perché ritengo di amare abbastanza la mia terra e non la tradirei in un momento così complicato.

Tuttavia, se ne faccia una ragione: noi facciamo questo di mestiere, lei continui a fare bene il suo lavoro e cerchi di evitare, per il futuro, certi scivoloni; perché non rappresenta solo se stesso, ma una comunità intera, che ha sì il dovere e il diritto di difendere, ma ci sono modi e modi. Quelli di questa mattina, se lo faccia dire, per quanto mi riguarda, erano sbagliati.

In conclusione, a scanso di equivoci, viva Rodi Garganico 'Bandiera Blu' e le sue fantastiche spiagge.