Paura a Poggio Imperiale: scoppia incendio in un appartamento, coniugi anziani in salvo

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, in un appartamento in via Cavour, a Poggio Imperiale.

Il rogo, quasi certamente di natura accidentale, si è propagato velocemente nell'abitazione, occupata da una coppia di anziani coniugi che è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.

Ad innescare il tutto potrebbe essere stato il malfunzionamento di un elettrodomestico. Sul posto, insieme ai carabinieri, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che ha operato con il supporto di un'autobotte dal Comando provinciale di Foggia.

Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. L'abitazione - costruzione indipendente a livello strada - ha riportato diversi danni: distrutti arredi e suppellettili, annerite le pareti di intere stanze; l'accesso è al momento interdetto. Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza fisica per i due occupanti.