Bruttissimo incidente nel Foggiano: agricoltore investito dal trattore, è gravissimo

Attimi di paura questa mattina a Poggio Imperiale, all'interno di una rimessa nelle vicinanze del mercato settiminale della città, in quel momento frequentato da moltissima gente.

Un agricoltore di 64 anni è rimasto gravemente ferito ed ora è ricoverato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove è stato trasportato in codice rosso a bordo dell'elisoccorso intervenuto sul posto insieme agli operatori sanitari di Sanitaservice.

Secondo informazioni in nostro possesso, la vittima dell'incidente è stata investita dal suo trattore mentre stava armeggiando la fresa del mezzo agricolo. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, allertati da una signora, in suo aiuto sono accorsi alcuni ambulanti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull'accaduto.