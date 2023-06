Prova a entrare allo stadio di Pescara con un biglietto intestato a un'altra persona: denunciato tifoso rossonero

Ha provato a entrare allo stadio 'Adriatico' con un biglietto a nome di un'altra persona residente fuori dalla provincia di Foggia, ma il tentativo è fallito dopo l'intervento delle forze dell'ordine. È quanto accaduto a un 30enne residente nel Foggiano, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per inosservanza del provvedimento prefettizio (che vietava l'accesso allo stadio a tutti i residenti nella provincia di Foggia) e per falsa attestazione della propria identità personale.

Come riporta ilPescara.it, l'uomo aveva acquistato un biglietto intestato a una persona residente nel comune di Ortona. Quando gli è stato chiesto di mostrare la carta d'identità per accertare la corrispondenza tra le sue generalità e i dati presenti sul biglietto, è emersa l'incongruenza. Gli agenti di polizia impegnati nei controlli hanno subito scoperto che tra la fotografia sul documento e l'uomo non vi era alcuna somiglianza. Esibito il vero documento, si è così accertata la vera identità dell'uomo, un 30enne residente in Capitanata.