Foggia-Lecco, Zac blindato: le strade chiuse al traffico e i divieti

Ricalcano le misure già adottate nelle precedenti gare le ordinanze comunali emesse per la partita Foggia-Lecco, in programma questa sera, alle 21.30, allo stadio Zaccheria.

Nella riunione del Gos, il Gruppo operativo sicurezza, del 10 giugno scorso, è stata definita la necessità, “per rilevanti questioni di ordine e sicurezza pubblica”, di adottare anche questa volta provvedimenti particolari in relazione al traffico e alla sosta dei veicoli.

Come già avvenuto nei precedenti incontri, in occasione della gara di andata della finale play-off della serie C, un’ordinanza del dirigente del Settore Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, dispone la chiusura al traffico veicolare con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Gioberti, nel tratto compreso tra via Guido Dorso e via La Piccirella, e in via Salvemini, nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e via Gioberti. Limitazioni e divieti sono validi a partire da quattro ore prima dell’incontro e fino a tre ore dopo la fine.

Il provvedimento integra le disposizioni che disciplinavano la circolazione veicolare in occasione degli incontri relativi alla stagione calcistica 2022-2023, contenute in due ordinanze firmate a settembre e a novembre, tuttora valide.

Transenne e chiusura al traffico veicolare, dunque, in viale Ofanto, nei due tratti da via Mazzini a via Gioberti e da via Gioberti a via Napoli; in via Gioberti, nel tratto compreso tra via Dorso e viale Ofanto; in via Dorso tra via Gioberti e via de Viti de Marco; in via La Marmora, nel tratto compreso tra via Nievo e viale Ofanto; in Viale Ofanto dal civico 117 e in via Attilio ed Emilio Bandiera (con divieto di sosta e rimozione forzata).

Vige il divieto di sosta con rimozione forzata in via Napoli, su entrambi i lati, nel tratto tra viale Ofanto e via Telesforo; in viale Ofanto nel tratto tra via Mazzini e via Napoli (compreso il vialetto di viale Ofanto che costeggia lo stabile dell’ex gommista ‘Curci’ e la recinzione dello stadio che arriva in viale degli Aviatori); in via Gioberti, tratto compreso da via Salvemini a viale Ofanto; via Dorso (tratto compreso da Via de Viti de Marco a Via V. Gioberti).

La commissione straordinaria, invece, con propria ordinanza a firma del componente Vincenzo Cardellicchio, ha provveduto a disporre la chiusura dei pubblici esercizi nelle immediate vicinanze dello stadio. Dalle 18 e fino a un’ora dopo il termine dell’incontro chiude il bar ‘Dolce Bontà’ di via Labriola, angolo via Gioberti; serranda abbassata alle 21, invece, per il bar ‘Red Black’ di via Gioberti 16; deve restare chiuso anche il chiosco di via Gioberti angolo via Salvemini.

In caso di inosservanza, le attività rischiano una sanzione amministrativa fino a 500 euro e la sospensione da 7 a 15 giorni.