La lotta al racket delle occupazioni abusive e il bisogno abitativo che "non può giustificare l'illegalità"

Prosegue, serrata, la lotta a quello che il numero uno del Viminale definisce 'racket delle occupazioni', a Foggia. L'azione predisposta dalla prefettura di Foggia, che novembre ad oggi ha permesso di restituire alla collettività ben 20 alloggi di edilizia popolare, raccoglie il plauso del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che evidenzia come “queste operazioni dimostrano l’impegno dello Stato nel tutelare i diritti e contrastare prevaricazioni e violenze”.

Quest'oggi, infatti, altri tre alloggi occupati sine titulo sono stati liberati dalle forze di polizia: “L’occupazione abusiva del patrimonio residenziale pubblico non solo costituisce un danno economico ma comporta anche incuria e degrado, penalizzando ingiustamente chi è assegnatario di una casa”, ha proseguito il titolare del Viminale ribadendo che “è prioritario proseguire lungo la strada intrapresa. Verrà assicurato ogni sostegno – ha sottolineato il ministro Piantedosi – agli occupanti che versano in condizioni di effettiva fragilità ma il bisogno abitativo non può giustificare nessuna occupazione”.

“Tali occupazioni, peraltro, in molti casi sono gestite da organizzazioni criminali, come emerso oggi a Foggia e la scorsa settimana a Roma, che approfittano dello stato di difficoltà delle persone per imporre il loro controllo sul territorio, anche utilizzando gli alloggi come basi di traffici illeciti. Non è tollerabile un welfare criminale che si sostituisca allo Stato, facendo affidamento su un vero e proprio racket delle occupazioni”, ha concluso il ministro Piantedosi.

Tra gli sgomberi ordinati questa mattina, vi è anche l'abitazione oggetto di un procedimento penale, incardinato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Foggia (occupazione abusiva e danneggiamento i capi d'accusa). Il caso era stato sollevato dall'associazione di legalità 'Giovanni Panunzio' di Foggia e sostenuto dall'ex senatore Nicola Morra.

“Ritengo che quanto avvenuto questa mattina sia il riconoscimento della fondatezza delle ragioni perorate nelle passate settimane dall’avvocato Lioi e dal sottoscritto”, ha spiegato a FoggiaToday il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. “Certamente adesso bisognerà valutare le ragioni dell’occupante, ma a prescindere da tutto, mi sembra che lo Stato, seppure in ritardo, abbia tutelato il diritto di un soggetto particolarmente fragile”.

Quello delle occupazioni abusive era stato uno degli elementi evidenziati dall’ex prefetto Carmine Esposito nella relazione che aveva portato allo scioglimento dell’Ente Comunale per infiltrazioni mafiose. Era stata la commissione d’indagine a porre l’accento sul “disordine amministrativo” della gestione degli alloggi pubblici, atteso che dalle intercettazioni dell’operazione Decima Bis era emerso che la mafia foggiana controllasse anche il settore delle case popolari e concedeva gli alloggi a chi non ne avesse diritto, dietro pagamento di una somma di denaro.

La commissione d’accesso aveva inoltre scoperto che rispetto ai provvedimenti di assegnazione, era stata data priorità a parenti stretti di esponenti della ‘Società’, senza che vi fosse stato un criterio logico. Era stata così dimostrata l’incapacità dell’amministrazione comunale di provvedere a regolarizzare le posizioni illegittime a garanzia di chi invece aveva diritto ad avere un alloggio. Comportamento omissivo, quello del Comune di Foggia, che aveva favorito famiglie che non ne avevano diritto. Il piano degli sgomberi è oggi al centro del 'Patto per la sicurezza', siglato a Foggia lo scorso 6 febbraio. Il documento resterà in vigore per i prossimi 2 anni.