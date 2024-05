Furti e danni nelle campagne dell'Alto Tavoliere. D'Auria: "Così la mafia costringe gli agricoltori a pagare il pizzo"

La denuncia di atti intimidatori ciclici - di solito in concomitanza con la raccolta di grano e pomodori - arriva dall'imprenditore Lazzaro D’Auria il quale, già nel 2017 denunció i suoi estorsori e che da allora vive sotto scorta.

Con l'arrivo della raccolta del grano, puntualmente, i furti nelle aziende agricole aumentano in modo esponenziale.

Camion, sommerse, elettropompe e muletti vengono rubati quasi ogni notte. Ma quelli che potrebbero apparire come comuni furti, altro non sono che atti intimidatori che si vanno ad aggiungere ai danni provocati alle colture.

Ettari di grano dati alle fiamme, pomodori avvelenati che ne causano la morte, ulivi tagliati e filari di vigneti abbattuti.

Tutto ciò è riconducibile alle richieste, da parte della mafia della provincia di Foggia che "propone" un servizio di guardiania ai terreni.

E tutto con un prezziario ben stabilito: 50€/ettaro per il grano, 150€/ettaro per gli uliveti, 300€/ettaro per i pomodori e 500€/ettaro per i vigneti. O si paga la guardiania o si va incontro a sistematici atti intimidatori.



Gli agricoltori, insieme al Fai (Federazione Antiracket Italiana), stannp cercando di riunire quanti più agricoltori possibilo strozzati nella morsa del pizzo, per presentare alla commissione parlamentare anti mafia una denuncia cumulativa per arginare quanto più possibile questo dilagante fenomeno mafioso.