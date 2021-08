Attimi di paura sul piazzale dello stadio Zaccheria: grosso albero di pino precipita sui bagni pubblici

Intorno alle 15.30 di oggi 16 agosto, un grosso pino è caduto nel piazzale dello stadio Zaccheria sui bagni pubblici. Per fortuna in quel momento non c'era nessuno sul posto. Sul posto la ditta Foggia più verde per la rimozione del pino, la ditta Cns per l'analisi degli eventuali danni tecnici alla struttura e la polizia locale.