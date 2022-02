Follia a Foggia, lanciano pietre contro un'auto in corsa e sfondano il tettuccio: grande spavento in zona Stadio

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie il grave episodio avvenuto ieri sera 4 febbraio in viale Ofanto, nei pressi dello stadio Zaccheria, dove un'auto con a bordo marito e moglie è stata colpita da alcune pietre, molto grandi, lanciate da ignoti appostati nelle vicinanze.

L'atto vandalico, folle, ha provocato la rottura del tettuccio dell'auto. In frantumi, i pezzi sono caduti sui coniugi. Entrambi sotto choc, il conducente ha arrestato la marcia e ha allertato il 113. La polizia indaga sull'accaduto.

"Fin quando non si prenderanno seri provvedimenti la situazione in questa città è destinata a peggiorare" ci scrive la figlia della coppia, che sottolinea come sarebbe potuta andare molto peggio. L'uomo e la donna per fortuna non hanno riportato ferite, ma un grande spavento.