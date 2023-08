In piazza Aldo Moro si rischia di cadere e farsi male

piazza Aldo Moro - angolo via Saverio Pollice · Foggia

Buongiorno Foggia Today. Volevo segnalare che in piazza Aldo Moro, all’angolo con via Saverio Pollice, a partire dal civico 62, c’è un pezzo di strada a ridosso del marciapiede che non è stato completamente ricoperto con il cemento dopo alcuni lavori effettuati tempo fa. E’ una situazione pericolosa perché si rischia di inciampare e cadere. Sarebbe il caso che chi di competenza prendesse provvedimenti.