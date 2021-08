Tutto pronto per il concerto di Fiorella Mannoia, scatta il piano Safety e Security: le strade chiuse e le aree interdette

In occasione del concerto dell’artista Fiorella Mannoia, in programma il prossimo 15 agosto, in piazza Cavour, a Foggia, si è resa necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare di un’area molto ampia della rete viaria.

Ciò anche in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security, in conformità con i modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali ed in conformità con le misure di contenimento del contagio da Covid-19. Pertanto sarà attuata un’ampia chiusura al traffico veicolare del centro e di alcune strade centrali, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia.

Le misure di regolazione del traffico e della sosta prevedono la chiusura al traffico veicolare, per il giorno 15 agosto, di piazza Cavour, a partire dalle 7:00 e sino all'1:00 del giorno 16 agosto, e delle seguenti intersezioni a partire dalle 14.00 e sino a fine evento: Largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – Largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre – Largo Giovanni Paolo II/Via G. Rosati – Via IV Novembre/Piazza Italia – C.so Roma/Via D. Cirillo – C.so P. Giannone/Piazza Cavour – C.so P. Giannone/Via S. Tugini – C.so P. Giannone – Via D. Cirillo – C.so P. Giannone/Via la Rocca);

Nell'occasione verranno istituiti divieti di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata in via L. Scillitani (tratto compreso tra Viale XXIV Maggio e Via Monte Sabotino) in quanto area destinata ai veicoli per diversamente abili; c.so Giannone (tratto compreso tra Via S. Tugini e Piazza C. B. Conte di Cavour). Istituzione divieti di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli al servizio della manifestazione muniti di specifico contrassegno rilasciato dall’organizzazione, in via Galliani lato destro (tratto compreso tra Largo Giovanni Paolo II e Via B. Pinerolo).

Dai provvedimenti sono esclusi i veicoli di soccorso e degli organi di polizia nonché i veicoli dell’organizzazione asserviti alla manifestazione; i veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di concessione ubicata nelle aree interdette potranno sostare nelle vie limitrofe più vicine non interessate dai divieti.

A seguito di tali interruzioni il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe. Si consiglia, di fare uso del mezzo privato in avvicinamento alle zone centrali solo ove ciò risulti indispensabile. La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni degli organi di polizia presenti a presidio delle aree interdette.

Per raggiungere la Stazione Ferroviaria potranno essere utilizzati i seguenti percorsi: per i veicoli provenienti da Via Manfredonia, Via San Severo, Via Napoli è consigliato imboccare V.le Manfredi dall’Incrocio con Via Manfredonia/Via San Lazzaro/Via Sant’Antonio; per i veicoli provenienti da Via Cerignola, Via Trinitapoli, Via Del Mare è consigliato percorrere V.le Fortore con direzione Via Manfredonia ed a seguire V.le Manfredi. Per le strade centrali è vivamente consigliata la percorrenza pedonale in quanto i veicoli potrebbero essere costretti a fermarsi e ad incolonnarsi per tempi non preventivabili.

Sono stati disposti, altresì, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 e della tutela della sicurezza urbana i seguenti provvedimenti: in tutta l’area interessata dalla manifestazione oggetto del presente provvedimento, Piazza Cavour, nonché nelleareelimitrofe localizzate entro metri duecento oltre il perimetro della medesima piazza, a decorrere dalle ore 07:00 del giorno15/08/2021 e fino alle ore 24:00 del 15/08/2021: è vietata la vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori divetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore; è vietata l’introduzione, il porto e l’utilizzo di qualsiasi prodotto “spray” e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita; .

Ancora, è vietato lo stazionamento del pubblico, ad eccezione di quello ammesso, secondo quanto meglio specificato nel richiamato piano di Safety e Security, ad assistere a ciascuna manifestazione; al pubblico ammesso ad assistere alla manifestazione in quanto in possesso di valido titolo, è fatto obbligo di utilizzare idonei DPI a protezione delle vie respiratorie sia in fase di afflusso presso il luogo allestito per l’evento sia durante tutto lo svolgimento dell’evento stesso, sia in fase di deflusso; di dimostrare il possesso di Certificazione verde Covid-19 (“green pass”), in corso di validità.

Nei medesimi luoghi di cui alle precedenti disposizioni, a partire dalle ore 15:00 del 15/08/2021 e fino al termine della manifestazione in oggetto, è sospesa l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con sedie, tavolini, ombrelloni, “dehors”, con obbligo di rimozione temporanea degli stessi, per i pubblici esercizi e la relativa somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la possibilità di esercitare la medesima all’interno dei locali secondo le norme in vigore.