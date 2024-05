Ordigno da guerra in via Spalato: piano di evacuazione per circa 8mila persone, attivato il Coc

Saranno circa ottomila le persone interessate dal piano di evacuazione programmato per via dell'ordigno bellico della lunghezza di 110 cm e diametro di ottanta, ritrovato inesploso il 9 maggio in via Spalato, angolo via Monfalcone, all’interno di un cantiere edile circoscritto da una recinzione metallica, sul terreno dove un tempo sorgeva l'ex Monopolio di Stato. Le operazioni di bonifica saranno affidate agli artificieri specializzato del Genio Guastatori dell’Esercito Italiano dell'11° Reggimento.

Alla notizia del ritrovamento dell'ordigno bellico la Prefettura di Foggia aveva convocato le istituzioni interessate per i rilievi, la messa in sicurezza e le conseguenti misure di tutela in vista della bonifica, tant'è che il 10 maggio si è svolta una riunione operativa durante la quale era stata valutata l’attivazione del Coc per lo scenario di rischio.

L'11 maggio si è svolto un altro tavolo tecnico convocato dalla Questura e finalizzato alla pianificazione delle misure da adottare in occasione del brillamento dell’ordigno bellico, che sarebbe stato programmato per domenica 26 maggio.

Per motivi di ordine pubblico, lo sgombero, che interessa un'ottantina di strade della città nel raggio di un paio di chilometri, dovrebbe essere eseguito il giorno precedente, ovvero sabato 25 maggio.

Nella giornata di lunedì 13 maggio la sindaca Episcopo ha firmato l'ordinanza con la quale è stato attivato il Coc (fino a quando cesserà l'emergenza). La sala decisioni si trova a Palazzo di Città mentre la sala operativa presso il comando di via Manfredi della Polizia Locale.