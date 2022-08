Il Procuratore boccia Foggia: per voltare pagina Vaccaro annuncia un piano anti-degrado

Lotta al degrado urbano e agli abusi edilizi e commerciali, è quanto annunciato dal Procuratore Capo Ludovico Vaccaro durante l'incontro, tenutosi ieri pomeriggio nella Sala San Francesco della Parrocchia Gesù e Maria, promosso dai Frati Minori di Italia e Albania, sulle tematiche di Giustizia, Pace e Integrità del Creato.

In stretta collaborazione con le forze dell'ordine, la magistratura metterà in campo una serie di azioni per il contrasto al degrado urbano e agli abusi edilizi e commerciali, per ridare a Foggia e alla sua provincia, quantomeno un decoro che si sta perdendo ormai da tempo. Il Procuratore anticipa anche un prossimo avvicendamento al comando provinciale dei Carabinieri.

Come spiega, ai microfoni di Foggiatoday, Federica Bianchi, referente presidio Libera Foggia, "c'è bisogno di un'azione corale, partendo dal comportamento dei cittadini, ma è indispensabile una presa di posizione forte da parte delle parti politiche