Distrugge cestino dei rifiuti con un petardo, ma le telecamere riprendono tutto: "Vergogna"

Distrugge cestino dei rifiuti con un petardo, le telecamere riprendono l'intera scena e il sindaco le mette in rete.

Accade ad Apricena, dove il sindaco Antonio Potenza commenta l'accaduto: "Consiglio a questo soggetto di andare dai vigili urbani, parlare con il comandante, chiedere scusa e farsi indicare l'azienda dove poter pagare per rifare il cestino, che appartiene alla comunità. L'alternativa è che, presto sarà identificato, sarà denunciato penalmente e dovrà comunque sempre pagare le spese per rimettere a posto il cestino. Chiunque esso sia, spero si vergogni per questa stupidaggine che ha commesso. Ecco a cosa servono le telecamere", conclude.