Accerchiati e pestati a sangue da un branco di ragazzini: "Ridevano tutti"

Brutale aggressione nella notte di sabato scorso nel parcheggio antistante il Porto di Vieste: due amici, mentre rientravano a casa, sono stati accerchiati e pestati da un branco di minorenni, sette in tutto presumibilmente tra i 14 e i 16 anni. A denunciare l'accaduto ai carabinieri, oltre che su queste colonne, è stata la madre di uno delle due vittime, che ha riportato ferite in varie parti del corpo. "Mi rivolgo a tutti i genitori perché credo che le storie raccontate da chi le vive abbiano possibilità di avere una cassa di risonanza a tutela dei nostri figli".

I ragazzi sono stati colpiti in faccia, alla schiena, presi a calci e pugni agli arti, "mentre tutti ridevano", denuncia la donna: "Tornando a casa, dopo aver ricevuto cure al pronto soccorso di Vieste, mio figlio, pieno di lividi, contusioni, claudicante, stordito dal dolore alla testa e al viso, mi ha detto che la cosa che gli faceva più male era il dolore dentro, il peso dell’ingiustizia, la certezza delle non conseguenze al branco. Io da genitore come posso proteggere mio figlio da tutto questo? Cosa dovrò dirgli per rassicurarlo?".

Alla base dell'aggressione non ci sarebbe alcun motivo: "Come si spiega la violenza gratuita?"

"In quella notte passata sveglia, per assicurarmi che le contusioni al cranio non potessero nascondere un trauma cranico, ho pensato a cosa rispondere alle domande che mi sarebbero state poste. Condivido questo episodio solo per esortare i nostri figli a muoversi in gruppo perché non credo ci siano altre difese".

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale di Vieste, al quale la donna ha sporto regolare denuncia.