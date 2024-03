Reato di tortura a rischio, il Garante dei detenuti dopo i fatti di via delle Casermette: "Guai a toccarlo"

Piero Rossi, garante regionale pugliese dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizioni delle libertà, rispetto all'inchiesta che ha svelato un grave episodio avvenuto all'interno del carcere di Foggia l'11 agosto 2023, quando cioè due detenuti, un bitontino e un tarantino, sono stati accerchiati e picchiati da un manipolo di agenti della polizia penitenziaria, alcuni dei quali hanno poi tentato di non far emergere la verità attraverso minacce ai detenuti, falsi verbali e distruzione delle prove, evidenzia come in primo luogo il fatto che una rappresentanza dello Stato come la magistratura indaga su un'altra sua articolazione, come sono le forze dell'ordine e segnatamente la polizia penitenziaria, "rafforza la nostra fiducia" e "vuol dire che è un sistema che si protegge da se stesso".

Dieci agenti, tra cui un ispettore e una vice ispettrice, sono stati arrestati poiché ritenuti, a vario titolo, responsabili in concorso dei reati aggravati di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione d’atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

In secondo luogo, aggiunge Rossi riferendosi ai sindacati, 'guai a toccare il reato di tortura': "Se tocchi quello fai crollare un intero sistema che deve essere ispirato al concetto di diritto, soprattutto deve essere ispirato al concetto che in carcere analogamente ad altri istituti come la scuola l'ospedale ecc. non è possibile che noi affidiamo alle cure dello Stato, seppure solo per l'espiazione della pena, una persona e non ne dobbiamo controllare l'incolumità. Il reato di tortura ci pone al riparo dal rischio che qualche poveretto 'dia di matto' e si rifaccia su qualcuno che è più vulnerabile di lui. E' una cosa che non si può fare".

"Ci sono esperienze ancora più belle come quella della casa circondariale di Bari che, con la stessa direzione del carcere, ha interpellato la Procura rispetto ad alcuni filmati da cui si evinceva che un signore, tra l'altro con problemi psichiatrici, veniva malmenato gratuitamente".

Secondo il Garante, "un agente di Polizia ha tutto il tempo per dire 'non ce la faccio più, ho bisogno di riposo' ma non è possibile che alzi le mani. Il reato di tortura deve essere perseguibile". All'Adnkronos Rossi incalza: "Almeno sulla responsabilità personale e individuale non possiamo derogare. Se togliamo il reato di tortura significa che chiunque, solo perchè deve mantenere l'ordine, può dar vita gratuitamente a sistemi di rappresaglia a sangue freddo".

Sempre a proposito dell'inchiesta e di quello che è emerso finora, Piero Rossi sottolinea: "Non stiamo parlando di 'corpi a corpo' della polizia penitenziaria o di quello che dall'altra parte della barricata può essere letta come resistenza a pubblico ufficiale o di una colluttazione ma di chi deliberatamente 'mena' qualcun altro. E' intollerabile in qualunque articolazione dello Stato, a maggior ragione nei luoghi dove le persone che vengono maltrattate sono vulnerabili, perchè nella stragrande maggioranza si tratta di poveracci o soggetti psichiatrici".

"Prova a toccare un boss della malavita? E chi si azzarda? Togliere il reato di tortura significa un salto indietro di 50 anni, tornare ai tempi del film con Alberto Sordi 'Detenuto in attesa di giudizio'".

Il garante commenta il problema del sovraffollamento delle carceri: "La situazione di sovraffollamento sia disperata e disperante. Il sistema è al collasso, anche per la proliferazione inutile di reati e soprattutto per la non corrispondente azione di politiche di welfare. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di condannati a pochi anni o che devono scontare ancora pochi anni, quindi non più pericolosi, che potrebbero andare in comunità di riabilitazione e di formazione. Ma non ci sono risorse. E quindi il carcere diventa una discarica sociale. Ma la tortura è un reato grave e specifico a parte, perchè c'è la gratuità".

Sempre all'Adnkronos, Piero Rossi precisa che tutte queste considerazioni sono fatte "sempre al netto di tutta la considerazione per gli agenti della polizia penitenziaria che lavorano in condizioni disperate e per i quali non sembra prendere piede nessuna garanzia sulla sicurezza sul lavoro, perchè il carcere è l'unico luogo d'Italia in cui sembra non importare a nessuno quali sono le condizioni in cui si lavora. E non è solo una questione di salubrità degli ambienti ma di rischio di 'burn out', un rischio del lavoro codificato come prevenibile"

Agli agenti della polizia penitenziaria dobbiamo gratitudine quando salvano vite perchè prevengono qualche suicidio o magari sono il primo avamposto per prendere in consegna, anche psicologicamente, persone in difficoltà