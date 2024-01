Nasce il Centro garganico di Studi sulle Istituzioni Pubbliche: sarà 'sentinella' su Premierato e riforme

Nasce il Centro garganico di Studi sulle Istituzioni Pubbliche, occhio attento e 'sentinella' su riforme e rivoluzioni che interesseranno le istituzioni pubbliche. L'organismo - che avrà sede a Peschici ed è stata promossa dal prof. avv. Enrico Follieri e dal collega Giovanni Maggiano, già presidente dell’associazione ‘Avvocati Garganici’ - ha visto il coinvolgimento di tutti i sindaci del Promontorio.

L’idea nasce a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale sul “Premierato” (Disposizioni per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica), che ha dato inizio al complesso procedimento di approvazione di modifica costituzionale.

Da qui, la necessità di partecipare, pur se dall’esterno, alla discussione del testo, prima della definitiva approvazione, anche per cercare di proporre eventuali soluzioni migliorative e conoscere, approfondire e discutere il tema, dovendo il promontorio del Gargano, forte delle sue tradizioni, essere all’altezza della sua storia culturale e civile.

"L’obiettivo del Centro di studi - spiegano i promotori - sarà quello di discutere non solo di questo disegno di legge costituzionale, ma delle questioni più rilevanti riguardanti gli enti locali e la loro autonomia che va rinforzata a tutela del territorio garganico che, per la sua collocazione geografica e per la difficoltà dei collegamenti stradali, ferroviari, aeroportuali e navali, costituisce una vera “isola” che deve essere dotata di tutti i servizi, in primis quelli sanitari, per consentire una vita decorosa e dignitosa da poter svolgere nella propria terra d’origine".

Verrà organizzata una serie di incontri per discutere della legge costituzionale sul premierato e, nel primo di questi, invitare un componente autorevole del Governo per esporre il testo della riforma proposta, a cui poter porre domande e chiedere chiarimenti. Nel secondo e in successivi convegni, esperti del settore e politici, in rappresentanza dei partiti favorevoli e contrari alla riforma, dibatteranno la problematica, con l’auspicio che siano evidenziati i punti critici da rivedere. "Quindi, si registreranno tutti gli interventi, con invio di una sintesi scritta ai protagonisti nazionali della politica italiana perché ne tengano conto nella discussione del disegno di legge", precisano.

L’iniziativa verrà presentata ufficialmente il prossimo 3 febbraio, alle 10.30, presso la sede del Centro Studi (Polo Didattico Universitario Telematico Pegaso, Torre del Ponte, a Peschici). Il Centro ha lo scopo, tra gli altri, di studiare le istituzioni pubbliche italiane e straniere, a livello centrale, regionale e locale; proporre modifiche e riforme alle dette istituzioni; discutere le riforme istituzionali in corso di approvazione per fornire utili elementi agli organi competenti; rendere, se richiesti, pareri legali e svolgere ogni altra consulenza in ambito giuridico, nessuna esclusa, sull’attività svolta dagli associati e da qualunque altro soggetto, pubblico e privato; divulgare e stampare opere giuridiche di autori locali del Gargano e della Provincia di Foggia.