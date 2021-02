L'ultimo saluto di Peschici a Michele Mastromatteo: "Era amico di tutti. Chi gli ha fatto del male abbia il coraggio di dirci il perché"

Era il 25 settembre quando Michele non fece ritorno a casa dopo essere uscito con gli amici. Dopo circa 15 giorni venne ritrovato nelle campagne di San Nicandro Garganico privo di vita. Oggi Peschici si è stretta per l'ultimo saluto, in un funerale "a porte chiuse" per volere del parroco per evitare assembramenti all'interno della chiesa.

Tanti gli amici e i parenti che si sono riuniti sul sagrato della chiesa Sant'Antonio.

A ricordare la vicenda che ha portato alla morte di Michele Mastromatteo, gli avvocati gli avvocati Giuseppe Falcone e Fiorella Trocano.