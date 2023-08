Peschici, Carabinieri sospendono la licenza e chiudono due locali del centro storico

I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano questa mattina hanno notificato due provvedimenti di sospensione della licenza con conseguente chiusura dei rispettivi locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico del Comune di Peschici. I provvedimenti, emessi dal Questore di Foggia, sono arrivati al termine di diversi controlli. In particolare, tra i mesi di luglio e agosto, i militari dell’Arma hanno svolto azione di controllo del territorio per garantire l’ordine, la sicurezza e la tutela della tranquillità.

A tal fine, soprattutto nel periodo estivo, l’attenzione è stata costantemente rivolta anche al rispetto delle emissioni sonore per far rispettare l’ordinanza emessa dal Comune di Peschici che prevede limiti orari. Infatti, i Carabinieri sono intervenuti, in diverse circostanze, per disturbo della quiete pubblica, a causa degli schiamazzi e della musica ad alto volume oltre l’orario consentito, comminando diverse sanzioni amministrative, che unitamente a quelle contestate dalla locale Polizia Municipale, avevano già consentito al Comune di Peschici di emettere ordinanze di chiusure nei confronti di quattro esercizi commerciali.

Tale situazione ha portato all’adozione della sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio da parte del Questore, sia per le reiterate violazioni riscontrate dai militari dell’Arma sia per fronteggiare situazioni di pregiudizio del decoro e vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e quiete pubblica.