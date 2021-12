Incidente nel lago di Lesina, pescatore rischia di morire: "Gli abbiamo salvato la vita"

Corsa contro il tempo, questa mattina, a Lesina, per salvare - dall’annegamento prima e dall’ipotermia poi - un pescatore del posto, accidentalmente caduto nelle acque gelide del lago.

E’ quanto accaduto intorno alle 6 e 30 del mattino. L’uomo, un pescatore di circa 60 anni, era solo a bordo di un’imbarcazione quando si è improvvisamente ritrovato in acqua, a circa 300 metri dalla riva. Le sue urla disperate hanno richiamato l’attenzione di un cacciatore che, compresa la gravità della situazione, non si è perso d’animo e ha prima allertato i vigili del fuoco, poi con altri due colleghi è riuscito a riportare il malcapitato verso la riva.

All’arrivo dei vigili del fuoco - cinque unità giunte dal vicino distaccamento di San Severo - il pescatore era già in stato di semi-incoscienza e mostrava segni dell’ipotermia per la permanenza in acqua. Senza perdere tempo, gli uomini del 115 lo hanno caricato a bordo di un fuoristrada e lo hanno condotto in una vicina masseria. Qui, sempre con la collaborazione dei cacciatori intervenuti, gli hanno praticato le necessarie operazioni di primo soccorso.

Spogliato degli abiti gelidi, il malcapitato è stato avvolto nella coperta isotermica, frizionato con acqua calda e posizionato nei pressi di un camino acceso. Così fino a quando il malcapitato non ha riacquisito conoscenza, ripristinando i parametri vitali compromesso dall’ipotermia. Con il medico del 118 giunto sul posto, si è quindi optato per il trasferimento dello stesso in ospedale tramite elisoccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

“Sono state ore molto concitate”, spiegano a FoggiaToday dal Distaccamento del 115 di San Severo. “Il provvidenziale intervento dei cacciatori prima e il primo soccorso operato dai vigili del fuoco gli ha salvato la vita”.