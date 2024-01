Pesca a strascico sul Gargano: pescherecci in mare nonostante il divieto, sanzionati dalla GdF

Nei giorni scorsi, la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, a seguito di interventi effettuati nelle acque di Manfredonia, nonché in quelle antistanti al Comune di Mattinata, ha individuato quattro pescherecci impegnati in attività di pesca a strascico in aree chiaramente vietate.

Al termine delle operazioni di controllo effettuate dalle motovedette della Guardia di Finanza sono stati sequestrati gli attrezzi utilizzati per la pesca nonché il prodotto ittico, mentre a ciascun responsabile è stata comminata la sanzione amministrativa.