Blitz in mare e sulle banchine del porto di Vieste: reti e trappole abusivi, sanzionati 'pescatori'

I militari degli uffici del circondario marittimo di Vieste, sotto il coordinamento del 6° C.c.a.p. della Direzione Marittima di Bari, nell’ambito delle prerogative istituzionali di vigilanza e controllo, hanno posto in essere una serie di attività tese a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pesca, nello specifico il contrasto all’attività abusiva della pesca professionale.

Svolte, in una prima fase, via mare, con l’ausilio delle dipendenti unità GC543 e GCA74, coadiuvate da personale a terra, hanno portato al sequestro di 2000 metri di reti a tramaglio da posta e circa 20 nasse per mancanza dei prescritti segnalamenti e indicazioni previsti dalla normativa nazionale.

Oltretutto, tali strumenti della pesca abusivi, costituivano un pericolo per la sicurezza della navigazione.

La seconda fase dell’operazione, conclusasi nella giornata odierna, con la collaborazione di personale appartenente al Comando Tenenza dei Carabinieri di Vieste, ha riguardato attività di vigilanza e controllo lungo le banchine di tutto l’ambito del porto di Vieste.

Sono emerse le stesse irregolarità, ossia l'abusivo esercizio dell’attività di pesca professionale, che hanno portato al sequestro di circa 1500 metri di reti da posta e un centinaio di trappole artigianali per polpi. Sono stati contestati nove verbali di illeciti amministrativi per complessivi 17mila euro in violazione degli obblighi previsti dalle normative italiana ed europea in materia di pesca professionale relativamente alla correttezza dei segnali da pesca.