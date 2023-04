Sub in trasferta dalla Bat al Gargano per la pesca abusiva: salvati 500 ricci al porto di Mattinata

Era arrivato dalla Bat sul Gargano e, senza alcuna autorizzazione alla pesca subacquea, aveva già prelevato abusivamente e portato in superficie oltre 500 ricci, a fronte dei 50 previsti dalla normativa di settore per la pesca sportiva, ma è stato ‘pizzicato’ dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia.

A insospettire i militari, impegnati nelle quotidiane attività di controllo del territorio nel pomeriggio di ieri, 26 aprile, due persone a bordo di un’autovettura al porto di Mattinata. Si sono accorti della presenza di un sub intento alla raccolta di ricci di mare.

Al pescatore in trasferta è stata elevata una multa di 2mila euro e i 500 esemplari rinvenuti sono stati sequestrati e successivamente ributtati in mare, in quanto ancora vivi.

Dal primo maggio e fino al trenta giugno – ricordano dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia - la pesca del riccio di mare sarà vietata su tutto il territorio nazionale al fine di consentire il ripopolamento della specie.

Nel corso dell’anno, sono più di 3mila gli esemplari di riccio sequestrati, che si vanno ad aggiungere ai circa 600 chili di prodotti ittici posti sotto sequestro per violazioni alle normative di settore e ai 50mila euro di sanzioni amministrative.