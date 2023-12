Persone scomparse nel Foggiano: solo 68 ritrovamenti su 186 denunce nel primo semestre dell'anno

Oltre 13mila denunce, il 51,7% delle quali ancora attive. Nella giornata nazionale delle persone scomparse, il Commissario Straordinario del Governo ha pubblicato il report relativo al primo semestre del 2023. Nel periodo in esame, ovvero dal 1° gennaio al 30 giugno, le denunce attive di scomparsa risultano essere 6734, ovvero poco più della metà rispetto al totale delle denunce.

"Per una disamina più agevole, il dato è stato ulteriormente disaggregato confermando quanto già emerso nei precedenti Report e cioè che il fenomeno colpisce in prevalenza i minorenni, con una percentuale sul totale del 73,9% (9.626), che scende al 22,5% (2.934) nella fascia anagrafica 18-65 anni e al 3,6% (471) nei soggetti di età superiore ai 65 anni. Al fine di comprendere ancor più la portata del fenomeno, le denunce di scomparsa sono state distinte per nazionalità e per fasce di età. Il fenomeno fa emergere chiaramente l’incidenza del numero degli stranieri, in prevalenza minori, nella fascia di età 15-17 anni", evidenzia nella premessa del report la Commissaria Straordinaria Maria Luisa Pellizzari.

Nel complesso, in Italia si osserva una variazione positiva rispetto all'ultimo semestre del 2022, quando le denunce di scomparsa furono 14627, ovvero il 10,9% in più. Nei primi sei mesi dell'anno in corso, si sono registrate 1596 denunce di scomparsa in meno. La distribuzione delle denunce è piuttosto equa - a parte il mese di febbraio - con il picco di scomparse raggiunto a maggio (2480). Nel complesso sono 63 le persone ritrovate decedute.

Delle 13031 denunce di scomparsa, il 79% si riferisce a persone di sesso maschile (6297), il 21% a persone di sesso femminile (1925). La forbice si amplia ulteriormente prendendo in esame il dato dei soli minori l'82% dei quali è di sesso maschile. Nella maggior parte dei casi, l'allontanamento volontario è la causa principale della scomparsa.

I dati regionali

Il report, piuttosto dettagliato, consente anche di comprendere l'andamento a livello regionale e provinciale. La Puglia è la quarta regione per numero di denunce, ben 1200, dato inferiore solo a quelli di Campania (1290), Lombardia (1447) e Sicilia (3366). In poche parole, una scomparsa ogni dieci è avvenuta in Puglia. Per quel che concerne i ritrovamenti, in termini assoluti è sempre la Sicilia a guidare la classifica con 1092 ritrovamenti, davanti a Lombardia (959) e Campania (580), ma in termini percentuali è l'Umbria a vantare il miglior rapporto tra persone ritrovate e scomparse (80,9%), davanti a Veneto (75,3% e Trentino-Alto Adige (73,5). Piuttosto basso l'indice della Puglia, la percentuale di ritrovamenti sfiora il 37%, il sesto dato più basso. Quello peggiore, invece, appartiene al Molise con il 22,8%, in virtù dei 28 ritrovamenti su 123 denunce.

L'andamento in Puglia: Taranto nella top ten nazionale

È Taranto la provincia pugliese con il maggior numero di denunce: ben 497, ovvero il sesto dato nazionale, il 41,4% delle denunce presentate nel primo semestre in Puglia. La provincia ionica è anche quella con il più alto tasso di persone ancora da ritrovare, 396 ovvero il 79,7%. Segue Bari, con 217 denunce e 120 ritrovamenti, due dei quali deceduti. Al terzo posto c'è Foggia: nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno sono state denunciate 186 scomparse con soli 68 ritrovamenti (uno dei quali deceduto). All'appello mancano 118 persone, ovvero il 63,4%, il secondo dato più alto della regione. Nella Bat la situazione meno preoccupante: sono soltanto 27 le denunce (uno dei dati più bassi a livello nazionale) e 20 i ritrovamenti, ovvero il 74,1%.

Dall'analisi della situazione in Puglia emergono due dati significativi: la netta maggioranza di cittadini stranieri tra le persone scomparse e l'alta percentuale di minori. Su 1200 cittadini scomparsi, 880 sono stranieri (il 73,3%). Di questi, 838 sono minori, ovvero il 95,2%. Scende di molto la percentuale dei minori italiani scomparsi, che sono 154, ovvero il 48,13%.

Ed è proprio il dato sugli stranieri scomparsi in Puglia nel primo semestre del 2023 quello più significativo. Il numero di denunce è infatti il secondo più alto a livello nazionale (il 10,4% del totale), dietro la sola Sicilia (dove gli stranieri scomparsi sono stati 2900).

Va anche rilevato l'elefantiaco divario rispetto alle denunce nel periodo omologo del 2022, quando le scomparse denunciate furono 282. Nel primo semestre dell'anno in corso le denunce di scomparsa di cittadini stranieri è aumentata del 212%.

Più contenuto l'incremento relativo ai cittadini italiani: nei primi sei mesi del 2022 le denunce in Puglia furono 298, ventidue in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno in corso. Il dato del 2023 è il settimo più alto a livello nazionale (il 7,10% del totale delle denunce registrate in Italia).

Quando qualcuno scompare

L'indicazione principale è sempre la stessa: prima si avvia la ricerca, più aumentano le possibilità di un ritrovamento. Lo conferma l'hashtag #ilTempoèPrezioso lanciato dal Ministero dell'Interno. Quando qualcuno scompare, occorre contattare immediatamente le forze di polizia, chiamando il numero unico d'emergenza 112. Denunciare subito è fondamentale per attivare le ricerche.

Cosa fare quando una persona a rischio scompare

La prevenzione è fondamentale, ma anche servirsi di tutti gli strumenti utili per facilitare il ritrovamento. Una persona a rischio dovrebbe avere sempre con sé un biglietto-promemoria in tasca, nel portafoglio o tra i documenti con annotate generalità, indirizzo e recapiti telefonici di emergenza. O anche un cellulare o altri strumenti con localizzazione attiva (smartwatch, gps-tracker ecc.).

È importante, inoltre, prestare particolare attenzione alla persona nell'ora del crepuscolo, quando è più alta la possibilità che nel malato di acuisca il senso di smarrimento e possa essere più disorientata.

Quando una persona a rischio scompare bisogna raggiungere il prima possibile un ufficio di polizia e formalizzare la denuncia con notizie utili all'attività di ricerca (circostanze della scomparsa, fotografie recenti, indicazioni mediche, strutture sanitarie di riferimento, comportamenti anomali recenti); è importante fornire all'operatore di polizia i connotati, la descrizione degli indumenti indossati, la condizione patologica e le eventuali difficoltà cognitive; indicare l'ultimo avvistamento, nonché notizie sui luoghi abitualmente frequentati, le vie percorse e sulle persone che potrebbero avere altre informazioni. In caso di allontanamento da strutture sanitarie, informare immediatamente, oltre alle forze di polizia, familiari, persone di supporto e di assistenza.