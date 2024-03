Persone scomparse, quasi 300 casi denunciati nel Foggiano: 172 quelli da rintracciare

Sono 29.315 le denunce di scomparsa presentate nell’anno 2023. Lo rivela la relazione annuale elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, online da alcuni giorni.

La relazione fa seguito al report sul primo semestre del 2023 presentato lo scorso dicembre. I dati relativi all’intero anno confermano in gran parte l’andamento rilevato nel periodo gennaio-giugno. Rispetto al 2022 (24.369 denunce) si osserva un incremento di quasi 5mila segnalazioni alle forze di Polizia, pari al 20,3%. Quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori, gran parte dei quali di nazionalità straniera.

Complessivamente sono 21.951 gli under 18 scomparsi (il 74,9% del totale), dei quali 4416 di nazionalità italiana e 17.535 stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 – quando le segnalazioni per i minori italiani furono 4128 e 13002 per gli stranieri – fa registrare un netto incremento soprattutto per i secondi.

Per le altre fasce d’età, il 21,7% delle scomparse riguarda la fascia 18-65 anni, il 3,4% delle persone scomparse ha più di 65 anni.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre, oltre la metà delle segnalazioni di scomparsa (15.156 denunce) risultano attive, mentre 188 sono le persone ritrovate senza vita (l’1,3%). In termini assoluti, il numero più elevato di persone ritrovate senza vita riguarda la fascia 18-65 anni (121), ma in termini percentuali è la fascia degli over 65 a far registrare la più alta incidenza di ritrovamenti rispetto alle denunce (il 6,28%).

Nella relazione si fa riferimento anche a una novità, ovvero un approfondimento sulle persone scomparse più di una volta nell’arco dello stesso anno: "Gli eventi di scomparsa del 2023 sono stati 29.315, ma risultano aver interessato 26.494 soggetti, poiché molti di loro sono stati denunciati come scomparsi e ritrovati più volte”.

Il numero delle persone protagoniste di scomparse e ritrovamenti multipli non è affatto marginale. Sono addirittura 1.744, generando complessivamente 4.565 eventi di scomparsa. E dando un’occhiata alla tabella relativa, si nota come alcuni dei soggetti protagonisti di reiterati eventi di scomparsa si siano allontanati per poi essere ritrovati anche più di dieci volte, fino a un massimo di 18 ritrovamenti di una stessa persona.

Nel caso delle scomparse riferite ai cittadini italiani, il 75,6% degli episodi viene registrato come "allontanamento volontario”: “Indipendentemente dalla qualificazione della scomparsa - si legge nel report - le forze di polizia avviano nell’immediato le ricerche. Tuttavia, non è infrequente che approfondimenti successivi o indagini giudiziarie rivelino anche scenari diversi. In particolare, sorgono dubbi sulla volontarietà dell’allontanamento nel caso di individui vulnerabili come, ad esempio, le persone affette da disturbi cognitivi”. Proprio a tale scopo è stato introdotto un nuovo modello di denuncia e una nuova casistica delle motivazioni.

Sfiorano il 12% i casi di scomparsa classificati come “non determinata”, ovvero quando non viene formulata alcuna ipotesi. Di poco inferiore (10,2%) le denunce legate a “possibili disturbi psicologici” che ingloba anche i casi di soggetti affetti da patologie come l’Alzheimer e/o deficit cognitivi, che abbandonando la propria abitazione o la residenza sanitaria che li ospita. Fenomeno che viene descritto come “wandering”. Infine, l’ultima ipotesi inquadra la motivazione come “possibile vittima di reato”, associandola a un ristretto numero di casi (34 su 9669) con una alta percentuale di ritrovamenti in vita, pari all’82,4%.

Dati regionali

Come detto, sono 9669 le persone di nazionalità italiana scomparse. La Lombardia è la regione che presenta il dato di denunce più elevato (1637), seguita da Campania e Sicilia. La Lombardia è anche la regione con il più alto numero di persone ritrovate senza vita (33), davanti al Veneto (26). Sono invece 8 i ritrovati deceduti in Puglia, dove in totale sono state denunciate 670 persone scomparse (settimo dato più alto in Italia), 496 delle quali ritrovate. Al 31 dicembre risultavano scomparse ancora 174 persone, ovvero il 26%. La più alta percentuale di persone non ancora ritrovata appartiene alla Basilicata, dove su un totale di 75 denunce risultano scomparse ancora 33 persone. Di poco inferiore l’incidenza percentuale del Molise (43,2%) e della Calabria. Spetta all’Umbria, invece, la percentuale più alta di ritrovamenti (135) rispetto alle scomparse denunciate.

Dal monitoraggio L’ampia percentuale di minori scomparsi riguarda anche quelli di nazionalità italiana: delle 9669 denunce complessive, 4416 riguardano minorenni, ovvero il 45,7%. Anche in questo caso è la Lombardia a guidare la classifica. Tutt’altro che incoraggiante il dato della Puglia: dei 312 minori scomparsi - il sesto dato a livello nazionale - ne risultano ancora 100 da ritrovare (il 32,1%).

Per quanto riguarda gli stranieri, invece, la Puglia presenta il quarto dato più alto di denunce di scomparsa (1456). Bassissima la percentuale dei ritrovamenti: il 73% delle persone al 31 dicembre risultavano ancora da ritrovare. L’incidenza sale al 74,1% per quel che concerne i minori: ben 1026 risultano ancora da ritrovare su un totale di 1384 scomparse denunciate.

In totale, in Puglia le denunce di scomparsa sono aumentate del 30,7% rispetto al 2022 (2126 vs 1627), mentre è calata la percentuale dei ritrovamenti: nel 2022 furono 726 (il 44,6%), mentre nel 2023 sono stati 891 (il 41,9%).

La situazione in Puglia

Il dato complessivo conferma in larga parte quello relativo al primo semestre del 2023. La sola novità, rispetto alla precedente rilevazione, riguarda la provincia di Brindisi che supera Foggia attestandosi al terzo posto per numero di segnalazioni e al secondo per numero di persone non ancora ritrovate.

Resta Taranto la provincia con il maggior numero di denunce presentate (732) con una bassissima percentuale di ritrovamenti (185, ovvero solo il 25,3%). Al 31 dicembre sono state registrate 297 denunce di scomparsa nel Foggiano; 125 sono le persone ritrovate, tre delle quali senza vita (numero più alto in Puglia), 172 quelle ancora da ritrovare, ovvero il 57,9%. Rispetto al primo semestre - quando furono segnalate 186 scomparse - nel periodo luglio-dicembre sono state presentate altre 111 denunce. Netta la prevalenza dei maschi (l'87,1%), mentre la percentuale di stranieri si attesta al 68,5% (1456 denunce). Anche in Puglia la percentuale più alta di persone scomparse si riferisce ai minori, che sfiorano l'80% del totale.