Persona morta investita sui binari: circolazione regolare dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria

Alle 10.10 sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, la circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria in merito alla tragedia avvenuta sui binari, in agro di Trani, questa mattina 22 ottobre intorno alle 5. La vittima non è stata ancora identificata. Si tratta di un uomo che non aveva documenti addosso. E' stato travolto da un treno merci diretto a Bari. Indaga la Polfer.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. Il solo treno ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 145 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Bisceglie e Barletta.

E' stato cancellato l'IC 606 Bari Centrale (5:55)-Bologna Centrale (13:00). I passeggeri possono utilizzare il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00). L'Intercity Notte 757 Torino Porta Nuova (20:50)-Lecce (10:10): il treno oggi termina la corsa a Foggia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno Exp 88401 Foggia (7:04)-Lecce (10:22). Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: Fr 8810 Bari Centrale (5:30)-Milano Centrale (12:54), Intercity 716 Bari Centrale (7:05)-Napoli Centrale (11:15), Intercity 608 Lecce (6:23)-Bologna Centrale (15:00), Intercity Notte 765 Milano Centrale (21:15)-Lecce (10:02), Exp 88401 Foggia (7:04)-Lecce (10:22)