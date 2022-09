Omicidio Ciociola: la verità a un passo, si scava nel telefono del presunto killer

Si scava nel cellulare di Giuseppe Rendina, il 45enne ritenuto responsabile dell?omicidio di Giuseppe Ciociola, l?agricoltore 60enne assassinato nel marzo scorso, in località Alma Dannata, in agro di Zapponeta. Questa mattina, la Procura di Foggia, che coordina le indagini dei carabinieri, ha conferito l?incarico ad un perito di estrarre di copia forense di quanto contenuto nel telefono cellulare dell?indagato.

In 20 giorni di tempo, l?ingegnere informatico nominato dovrà estrapolare le conversazioni tra i due e ricostruire gli eventuali spostamenti dell?indagato tramite geolocalizzazione. ?Ci aspettiamo tantissimo da questa operazione perché tramite questa estrazione gli inquirenti potranno comprendere la natura della frequentazione tra di due?, spiega il legale della famiglia Ciociola, Francesco Le Noci (nella foto in basso) L?indagato, lo ricordiamo, è accusato anche del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio, assassinati lo scorso luglio.

Le responsabilità in capo a Rendina per questo secondo fatto di sangue sono emerse in una intercettazione shock, ordinata proprio nell?ambito delle indagini sull?omicidio Ciociola. Nell?audio in mano agli inquirenti, si ripercorrono gli attimi immediatamente precedenti all?esecuzione (qui i dettagli). ?Tre vittime e due episodi che mostrano una serie di preoccupanti analogie?, rimarca il legale. Si tratta infatti di tre agricoltori, tutti attivi nella stessa zona ? il sito di Alma Dannata ? e giustiziati con un colpo di pistola.

Per entrambi gli episodi sono stati registrati goffì tentativi di occultamento dei cadaveri: il corpo di Ciociola venne coperto da un telone agricolo, i due Cirillo con tubicini per l?irrigazione. Tra le ipotesi investigative si batte quella natura economica. ?Sappiamo che tra le vittime vi era una conoscenza di tipo professionale?, spiega ancora il legale. ?Erano tutti agricoltori attivi nella stessa zona, quasi confinanti. Il materiale estratto dal telefono potrà chiarire i rapporti tra vittima e indagato e rilevarsi fondamentale per il buon esito delle indagini?.