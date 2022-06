Via Napoli, la strada colabrodo scambiata per una pista di Formula 1: rischio alto per i vigili del fuoco

“Interventi urgenti sulla segnaletica di via Napoli ed eventuale istallazione di un nuovo impianto semaforico al fine di scongiurare eventuali incidenti e agevolare il lavoro dei vigili del Fuoco di Foggia”. È questo il senso dell’appello urgente che Gianfranco Urbano e Francesco De Vito dell'Uilpa rivolgono al Prefetto e alla commissione straordinaria del Comune di Foggia.

“La zona nelle immediate vicinanze della nuova Caserma, in via Napoli, è sempre più simile ad una pista di Formula 1, nessuno rispetta più la precedenza. E questo aumenta non solo il rischio di incidenti ma rende meno agevole l’accesso alla caserma dei cittadini e più complessi gli interventi dei vigili del fuoco. Inoltre l’asfalto dissestato e pieno di buche induce gli automobilisti a spostarsi verso il centro della carreggiata rendendo ancora più pericolosa la viabilità” dichiarano De Vito e Urbano.

“Da quasi due anni siamo nella nuova sede e, a più riprese, abbiamo già segnalato questa problematica. Il rischio per i vigili del Fuoco che escono con i mezzi di soccorso è costante; così come il disagio dei tanti cittadini che si recano in caserma. Pertanto, ribadiamo la richiesta urgente di istallazione di nuova segnaletica e di valutare anche l’opportunità di un nuovo impianto semaforico e della presenza di una pattuglia della Polizia Locale, magari anche nelle ore notturne, almeno per contrastare il fenomeno dell’alta velocità" concludono i rappresentanti Uilpa.