Strada groviera al Salice Nuovo: auto invadono corsia opposta per evitare le buche

Salve Foggiatoday, mi rivolgo agli automobilisti chiedendo di prestare molta attenzione quando si percorre il tratto del Salice Nuovo, altezza chiesa san Lorenzo.

Ieri, giorno di Pasquetta, per evitare un frontale stavo uscendo fuori strada con la mia famiglia: è assurdo lasciare una strada in quelle condizioni, come se fosse normalità.

La gente per salvaguardare le proprie auto percorre la strada in controsenso. Ci sono voragini tappezzate di asfalto, che diventa pericoloso perché salta mentre circolano le auto. E' qualcosa di assurdo.