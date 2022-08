Auto e moto sfrecciano sulla pista ciclabile: "Mia figlia stava per essere investita"

Via Capitanata · Croci

Salve Foggiatoday, la pista ciclabile di via Capitanata, nei pressi della parrocchia di Sant'Alfonso, è un continuo andirivieni di auto e moto che sfrecciano a velocità sostenuta. Ieri sera il conducente alla guida di una Fiat Punto ha rischiato di investire mia figlia in bici. Faccio notare che la pista è nelle vicinanza dell'uscita auto di un box privato. Giudicate voi. La situazione è insostenibile, eppure basterebbe ridurre la carreggiata con un palo o un panettone in cemento, così da scongiurare l'invasione delle auto sulla corsia.