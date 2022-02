Sulla sp 55 il pericolo è dietro le reti protettive: in alcuni punti sono piene di massi

Giovanni Vergura, presidente del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo, chiede al presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, di effettuare un intervento di manutenzione sulla sp 55 Macchia-Monte Sant'Angelo. La segnalazione è stata fatta alcuni giorni fa: "Ho segnalato la situazione di criticità in cui versano le pareti rocciose. Infatti, in alcuni punti le reti protettive sono piene di massi e ciò potrebbe rappresentare un pericolo per le tante persone che giornalmente percorrono tale strada. Auspichiamo che gli yffici competenti dell’ente provinciale intervengano il prima possibile in quanto la sp 55 rappresenta la principale via di accesso presso la nostra città"