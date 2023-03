Salve Foggiatoday, questo è lo scempio lasciato da chi ha effettuato i lavori, che paghiamo noi cittadini. Siamo in via Manfredonia, di fronte al macello. Per evitare le buche, gli automobilisti rischiano. Proprio davanti a me, mentre scattavo le foto, è stato sfiorato un incidente stradale.